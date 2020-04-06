Премьер-министр Великобритании попал в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали COVID-19, госпитализирован для проведения анализов.

Источник: Financial Times

Детали: Спикер главы правительства отметил, что врач Джонсона "рекомендовал госпитализацию для проведения тестов в рамках пресечения".

Что было раньше:

27 марта у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

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Предыстория: