Премьер-министр Великобритании попал в больницу

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Понедельник, 6 апреля 2020, 01:02

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали COVID-19, госпитализирован для проведения анализов.

Источник: Financial Times

Детали: Спикер главы правительства отметил, что врач Джонсона "рекомендовал госпитализацию для проведения тестов в рамках пресечения".

Что было раньше:  

  • 27 марта у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

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Предыстория: 

  • В Великобритании по состоянию на 6 апреля зафиксировано 48 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 4943 случаев - летальные. 229 человек выздоровели
  • 22 марта британский министр иностранных дел Доминик Рааб был назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.
  • 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

Темы: Великобритания коронавирус


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