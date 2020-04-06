Премьер-министр Великобритании попал в больницу
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Понедельник, 6 апреля 2020, 01:02
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали COVID-19, госпитализирован для проведения анализов.
Источник: Financial Times
Детали: Спикер главы правительства отметил, что врач Джонсона "рекомендовал госпитализацию для проведения тестов в рамках пресечения".
Что было раньше:
- 27 марта у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
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Предыстория:
- В Великобритании по состоянию на 6 апреля зафиксировано 48 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 4943 случаев - летальные. 229 человек выздоровели
- 22 марта британский министр иностранных дел Доминик Рааб был назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.
- 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.
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