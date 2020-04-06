В Германии уже более 100 000 заражений COVID-19

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 024 случая COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 4000 человек.

Всего в мире с 1270069 случаев заболевания 259810 человек выздоровели и 69309 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 335 524 случая заражения, в Испании - 131 646, в Италии - 128 948, в Германии - 100 024, Франции - 93 759, Иране - 58226.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случая заражения COVID-19.

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Напомним:

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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