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У тигра в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус

Понедельник, 6 апреля 2020, 02:07
У тигра в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус

Тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке дал положительный результат на COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: О первом известном случае COVID-19 у животного сообщили в зоопарке Нью-Йорка.

4-летний малайский тигр по кличке Надя.

 
Reuters

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • Всего в мире с 1 273 794 случаев заболевания 260 193 лица выздоровели и 69 419 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

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Темы: коронавирусСША
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