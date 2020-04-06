У тигра в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус

Тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке дал положительный результат на COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: О первом известном случае COVID-19 у животного сообщили в зоопарке Нью-Йорка.

4-летний малайский тигр по кличке Надя.

Reuters

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