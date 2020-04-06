У тигра в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус
Понедельник, 6 апреля 2020, 02:07
Тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке дал положительный результат на COVID-19.
Источник: Reuters
Детали: О первом известном случае COVID-19 у животного сообщили в зоопарке Нью-Йорка.
4-летний малайский тигр по кличке Надя.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус
Напомним:
- В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Всего в мире с 1 273 794 случаев заболевания 260 193 лица выздоровели и 69 419 умерло от осложнений, вызванных болезнью.