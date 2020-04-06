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За рубежом от коронавируса выздоровели 15 граждан Украины

Понедельник, 6 апреля 2020, 03:41
За рубежом от коронавируса выздоровели 15 граждан Украины

От коронавируса за рубежом выздоровели уже 15 граждан Украины.

Источник: сообщение МИД в Telegram

Детали: По данным МИД, по состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан. При этом 15 граждан уже переболели коронавирус. Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.

Граждан Украины, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

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Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Темы: коронавирус
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