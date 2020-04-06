За рубежом от коронавируса выздоровели 15 граждан Украины
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Понедельник, 6 апреля 2020, 03:41
От коронавируса за рубежом выздоровели уже 15 граждан Украины.
Источник: сообщение МИД в Telegram
Детали: По данным МИД, по состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан. При этом 15 граждан уже переболели коронавирус. Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.
Граждан Украины, которые уже выздоровели, находятся в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.
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Напомним:
- В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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