Трамп отреагировал на госпитализацию Джонсона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию премьерминистра Великобритании Бориса Джонсона.

Источник: брифинг Трампа

Прямая речь: "Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо ".

Что было раньше: Премьер министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv — The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020

Напомним:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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