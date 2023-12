Трамп отреагировал на госпитализацию Джонсона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию премьерминистра Великобритании Бориса Джонсона.

Источник: брифинг Трампа

Прямая речь: "Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо ".

Что было раньше: Премьер министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv