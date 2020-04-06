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Трамп отреагировал на госпитализацию Джонсона

Понедельник, 6 апреля 2020, 05:44
Трамп отреагировал на госпитализацию Джонсона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию премьерминистра Великобритании Бориса Джонсона.

Источник: брифинг Трампа

Прямая речь: "Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо ".

Что было раньше: Премьер министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Напомним: 

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
  • Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
  • Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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Темы: ТрампВеликобританияСШАкоронавирус
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