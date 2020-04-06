13 обстрелов, один военнослужащий получил ранение — ООС

5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировано 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

Дословно: "В результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

По данным разведки Объединенных сил, 05 апреля наши подразделения, вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили две враждебные грузовики российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".