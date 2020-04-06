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Главные новости воскресенья и ночи: Лавра закрылась на карантин, загрязнение воздуха в Киеве

Понедельник, 6 апреля 2020, 08:00

Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) закрылась на карантин, в Киеве показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы – новости, которые были актуальны 5 апреля.

О карантине

Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) до окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме.

По данным УП, в субботу настоятель Лавры Павел прошел тест на коронавирус, результаты которого ожидают в понедельник.

О воздухе в столице

По данным ряда сервисов, в Киеве фиксируется превышение показателей AQI (общий индекс качества воздуха) и PM 2.5 (наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля).

По данным сервиса AirVisual, подавляющее количество дней за последний месяц (с 7 марта по 5 апреля) воздух в Киеве было преимущественно "плохим", "нездоровым", а иногда "очень нездоровым".

В период с 7 по 11 марта показатели AQI колебались от 54 до 123 ед., с 16 до 21 марта - от 52 до 121, с 25 до 30 марта - от 74 до 154 ед., с 1 по 5 апреля - от 57 до 153 ед.

В эти даты наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля (индекс PM 2.5) также превышает нормальные показатели.

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Темы: пожар
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