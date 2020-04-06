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Зеленский подбодрил Джонсона после госпитализации

Понедельник, 6 апреля 2020, 10:20
Зеленский подбодрил Джонсона после госпитализации

Президент Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великой Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали на 10-й день борьбы с коронавирусом.

Источник: Twitter-страница президента

Прямая речь: "Оставайтесь здоровым, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это".

Что было раньше: 5 апреля Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. У премьера сохранились постоянные симптомы коронавируса несмотря на то, что болеет он уже 10 дней.

До этого Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

Читайте также: Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВеликобританияпремьеркоронавирус
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