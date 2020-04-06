Первый случай смерти от COVID-19 в Донецкой области: не стало 84-летнего дедушки

В Донецкой области – первый летальный случай от осложнений в результате коронавируса Sars CoV2.

Источник: руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко

Прямая речь: "В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц".

Детали: Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким покойного.

По состоянию на 9 утра 6 апреля в Донецкой области было известно о 9 случаях заболевания COVID-19, один из них летальный.

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