Первый случай смерти от COVID-19 в Донецкой области: не стало 84-летнего дедушки
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Понедельник, 6 апреля 2020, 10:49
В Донецкой области – первый летальный случай от осложнений в результате коронавируса Sars CoV2.
Источник: руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко
Прямая речь: "В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.
Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц".
Детали: Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким покойного.
По состоянию на 9 утра 6 апреля в Донецкой области было известно о 9 случаях заболевания COVID-19, один из них летальный.
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