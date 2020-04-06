6 апреля. No time to die: Печерская Лавра на карантине, Джонсон в больнице, Россия готовится к Дню Победы

Официальные данные актуальны состоянием на 11:40 6 апреля

С сегодняшнего дня в Украине действуют усиленные ограничения во время карантина.

Нельзя выходить в общественные места без маски (респиратора) и документов, нельзя гулять в парках и скверах, нельзя гулять более чем по двое.

А если вам больше 60 лет, то выходить на улицу нельзя в принципе.

Впрочем если о вас некому позаботиться, у вас есть право на поход в магазины, аптеки в радиусе 2 километров от дома, а также на выгул животных.

Также сегодня стартует "Всеукраинская школа онлайн" - телеуроки для школьников с 5 по 11 классы.

Украина. Более 1 300 инфицированных

Всего в Украине:

установленных случаев - 1 319

умерших - 38

выздоровели - 28

За последние сутки:

68 новых больных. Больше всего инфицированных обнаружили во Львовской (+12 новых случаев), Ивано-Франковской (11), Киевской областях и Киеве (по 9 случаев).

6 летальных случаев. Смерти впервые зафиксировали в Донецкой и Кировоградской областях.

3 пациента выздоровели

За минувшие сутки украинцы 89 раз вызывали скорую, подозревая у себя коронавирус. Всех 89 госпитализировали.

676 образцов биоматериала для тестирования на коронавирус собрали мобильные бригады в регионах.

Областью без установленных больных продолжает считаться Николаевская, единого инфицированного с которой перерегистрировали в Киеве.

На Черниговщине умер человек с Covid-19, который накануне пытался убежать из больницы.

На Тернопольщине от коронавируса умер 57-летний священник. Мужчина лежал в больнице, после ухудшения состояния его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На Буковине в реанимации с подозрением на коронавирус двое детей. Оба в состоянии средней тяжести и на кислородной дотации.

Среди военных в зоне ООС на Востоке случаев заболевания не обнаружили. В ВСУ от вчера остается 3 больных коронавирусом, на изоляции 99 военных.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму выросло до 21.

В неподконтрольных правительству районах Луганщины, по данным оккупантов, количество заболевших возросло до 4. В оккупированных районах Донецкой области - трое больных.

Лечение в Украине

Единственный протокол для лечения больных коронавируса в Украине дополнят новыми средствами.

Новый министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее назвал "Плаквелин" препаратом с активным веществом, что "непосредственно влияет на лечение при коронавирусе", заявил, что никаких лекарств против коронавируса не существует и весь мир находится в поисках.

Детальный анализ украинского протокола лечения читайте на "УП. Жизнь".

Церковь Vs пандемия

Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) закрылась для мирян до окончания карантина. Богослужение будут транслировать онлайн. За день до объявления такого решения братия и настоятель лавры митрополит Павел сдали тесты на коронавирус.

В Ужгороде прихожане УПЦ МП и Украинской Греко-Католической слушали воскресную службу с улицы. К одному из храмов УПЦ МП вызвали полицию из-за якобы скопления людей, и после разговора с полицейским люди разошлись.

Среди инфицированных в Ужгороде целая семья диакона - отец, мать, жена и сам священнослужитель.

Между тем УГКЦ в Вашингтоне освятила ветви на Вербное воскресенье через Facebook, а председатель УГКЦ в США Борис Гудзяк обратился к верующим с пустого храма. УГКЦ в Колумбии организовала богослужения через YouTube.

Несмотря на решение правительства

Городской голова Запорожья Владимир Буряк решил, что с 6 апреля автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы выйдут на маршруты. Объяснил такое решение тем, что людям "нужно как-то добираться на работу". Пользоваться транспортом можно будет только в маске или респираторе.

Всего в области зафиксировано 41 случай заболевания коронавирусом. Это несколько больше за соседние области - Херсонскую, Днепропетровскую и Донецкую, - где количество больных не превышает 15. Впрочем Запорожская область имеет далеко не рекордные цифры касательно больных по Украине.

Рынки

После разрешения МОЗ некоторые местные советы пошли на открытие продуктовых рынков. Кроме, собственно торговли продуктами, они должны отвечать еще нескольким требованиям, в том числе все продавцы и покупатели должны быть в масках, держать 1,5 метра дистанции в очередях и тому подобное.

В Первомайске на Николаевщине выстроилась километровая очередь из желающих попасть на городской рынок. Люди не соблюдали дистанцию ​​в полтора метра.

На харьковских рынках покупатели в очередь, не становились, продавцы в основном носят маски и перчатки.

фото: накипело

Анонимная благотворительность

Тернопольским больницам анонимно подарили 23 монитора для пациентов. Оборудование помогает круглосуточно мониторить и контролировать физические параметры детей и взрослых.

По желанию благотворителя, 18 мониторов распределят между больницами Тернополя, еще 5 - отдадут в Збаражскую райбольницу.

Мир. Уменьшение смертей

В мире официально зарегистрировано 1 275 856 больных коронавирусом. На утро 4 марта их количество было 1 204 782.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 70 тысяч. Что меньше, чем накануне, когда количество больных выросло примерно на 85 тысяч.

За сутки на планете от COVID-19 умерло около 4,5 тысяч человек, что значительно меньше, чем накануне. Перед этим трое суток подряд от коронавируса умирало около 6 тысяч человек.

Во всем мире:

Выздоровели: 262 999 (+ 15 150)

Умерли: 69514 (+4 665)

Коронавирус понемногу отпускает Италию и Испанию

В Испании за прошедшие сутки зафиксирован самый низкий уровень смертности за 8 дней – умерли 674 человека. Для сравнения, накануне сообщалось о 809 погибших в сутки.

Всего в стране погибли 12 418 человек.

Темпы распространения болезни также снижаются. За сутки количество инфицированных выросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

В Италии зафиксирован самый низкий суточный показатель смертности с 19 марта. За последние сутки умерло 525 человек, накануне шла речь о 681 погибшем, до этого – о 766.

Общее количество погибших с диагнозом "коронавирус" за время эпидемии достигло 15 887 человек.

Смертность снизилась и в основном очаге эпидемии – регионе Ломбардия – за последние 24 часа там умерло 249 человека. Неделю назад дневное количество погибших здесь превышало 500 человек.

Недавно власти Ломбардии запретили выходить из дома без защитной маски. Регион стал единственным в Италии, где обязали надевать маску каждый раз, когда человек выходит из дома.

В Италии зафиксировано выздоровление самого взрослого человека в мире. Ею стала 104-летняя Ада Занусси, которая жила в доме престарелых. Ада оказалась одной из немногих больных из этого дома, кому удалось выздороветь. Там умерло 20 пожилых людей.

Борис Джонсон в больнице. В США самая тяжелая неделя

В Великобритании количество погибших от коронавируса приблизилась к 5 тысячам – официально зарегистрировано 4 934 смерти.

За последние сутки в стране умер 621 человек. Это несколько меньше, чем вчера, когда сообщалось о 708 смертей.

Общее количество людей, заразившихся коронавирусом, в Британии выросло до 47 806. При этом 5903 заразились за последние сутки, что значительно больше чем количество зараженных в субботу – 3735.

Чтобы ограничить распространение вируса в стране, власти планируют запретить физические упражнения на свежем воздухе. Для сравнения, в Украине спорт на улице официально запрещен с 6 апреля.

Больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали.

"Это предупредительный шаг, поскольку через 10 дней после теста у премьер-министра все еще сохраняются постоянные симптомы коронавируса", – сообщили в правительстве.

Президент США Дональд Трамп поддержал Бориса Джонсона:

"Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо".

Королева Елизавета II записала видеообращение к британцам. В своей пятой за 68 лет правления речи, не считая новогодних обращений, королева поблагодарила людей за соблюдение распоряжения правительства оставаться дома, и похвалила тех, кто "собирается вместе, чтобы помогать другим". Королева уверена, что Британия "преодолеет это".

Правительство Швеции разрабатывает новое законодательство, позволяющее внедрять "чрезвычайные меры" по борьбе с Covid-19. Власти страны волнуются, что относительно мягкий подход может привести к более высокому уровню смертности, чем в других странах Северной Европы.

В США за последние 24 часа погибло 1 144 человека, количество заболевших достигло почти 340 тысяч.

С начала эпидемии в стране погибли 9647 человек, излечилось 17 582.

По-прежнему больше всего от болезни страдает город Нью-Йорк. С начала эпидемии здесь зафиксировано уже 3 048 летальных случая, только за сутки – 424.

Главный врач США Джером Адамс прогнозирует, что эта неделя для "большинства американцев" будет "самой тяжелой и печальной за всю их жизни".

"Это будет момент вроде Перл Харбор, 9/11, только это не произойдет в каком-то отдельном месте, это затронет всю страну", – сказал Адамс.

Он добавил, что видит свет в конце туннеля, если каждый будет выполнять свою часть работы.

Серьезность еще осознали не все

Глава медицинской службы Шотландии Кэтрин Колдервуд ушла с должности из-за жесткой критики после того, как дважды нарушила карантинные правила и выезжала из дома на отдых с семьей.

В Великобритании от коронавируса умер пастор, который говорил об "истерии" вокруг нового вируса и не переживал из-за COVID-19, когда отправился в путешествие для проповеди.

Россия, несмотря на свои, местами, жесткие методы изоляции, не прекращает репетиции парада ко Дню победы, запланированного на 9 мая. Общее количество подтвержденных заражений в стране превысило 6,3 тысячи, увеличившись за последние сутки почти на тысячу.

В Москве произошла история, вызвавшая большой резонанс в сети. На широко известных и ныне закрытых для посещения Патриарших прудах задержали мужчину, который гулял с собакой и отказался покинуть парк.

Его повезли в участок, оставив при этом пса одного на улице. Теперь дело о "сопротивление правоохранителям" рассмотрит суд. А зовут москвича, по крайней мере, как пишут СМИ, Иисус. Звучит, как сюжет булгаковского романа.

В Волгограде епископы и священники продолжили традицию своего руководителя патриарха Кирилла, и, чтобы "защититься от коронавируса", пролетели на вертолете над городом с иконой и мощами святых.

Между тем в зоопарке Нью-Йорке положительный результат на COVID-19 показала 4-летняя тигрица по кличке Надя.

Мир продолжает объединяться вокруг пандемии

Одна из руководительниц ООН призвала обезопаситься от будущих пандемий и запретить по миру рынки диких животных. Именно такой рынок в Ухане считается отправной точкой COVID-19.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который когда-то был врачом, решил помочь службе здравоохранения в борьбе с вирусом. Он должен работать врачом один день в неделю.

Люди по всей Индии выключили свет в домах и зажгли свечи или включили фонари в знак солидарности с борьбой страны против пандемии коронавируса.

Сингапур велел 20 тысячам иностранных рабочих 14 дней оставаться в их общежитиях из-за увеличения случаев COVID-19. Как правило, в этих общежитиях проживают мужчины из Южной Азии, работающие на стройке. Им обещают платить и обеспечивать пищей три раза в день, однако некоторые жалуются на плохие условия.

Apple поставил медработникам и другим борцам с вирусом более 20 миллионов масок для лица.

Милевский отыгрывается за весь мир. Кайл Уокер извиняется за проституток

Экс-форвард сборной Украины и нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал телеканалу "Футбол1", как Беларусь, единственная в Европе, продолжает играть в футбол.

"Мы одни играем за весь мир. Шутки шутками, но обсуждаем на базе кто чихнул, кто не чихнул. Для нас удивительно, что мы продолжаем играть. У нас по 50 человек на матчи ходит. Что здесь крутого? Но не нам это решать", - пожаловался Милевский.

Он также заверил, что в магазинах Беларуси ажиотажа нет - гречки полно.

Игрок британского "Манчестер Сити" Кайл Уокер извинился после того, как в разгар пандемии вместе с другом вызвал домой двух проституток, а на следующий день выложил в соцсетях видео, в котором призвал всех оставаться дома и держать дистанцию, чтобы не заразиться COVID-19.

После этого одна из проституток, которая была дома у футболиста, назвала его лицемером, потому что он сам нарушил дистанцию. Через пять дней спортсмен принес извинения за двойные стандарты.