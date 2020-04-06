В ВСУ рассказали, сколько военных болеют коронавирусом
По состоянию на утро понедельника в Вооруженных силах Украины подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом.
Источник: командование Медицинских сил вооруженных сил Украины
Дословно: "На 07.00 6 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 99 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек".
Детали: Военные медики отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе .
Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.
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Предыстория:
- По состоянию на 2 апреля в ВСУ зафиксировали первый случай заболевания коронавирус - у врача Хмельницкого военного госпиталя.
- Позже в ВСУ сообщили о втором случае заболевания COVID-19 у военного Киевского гарнизона.
- О третьем случае стало известно 4 апреля.