Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство поляков против голосования по почте на выборах президента

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:01

Более половины поляков не поддерживают идею партии власти о голосовании по почте на выборах президента.

Таковы результаты опроса United surveys для RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna", сообщает "Европейская правда".

Первый вопрос, заданный респондентам: пошли бы ли они на избирательный участок, чтобы проголосовать, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье?

Более 70% опрошенных заявили, что не будут этого делать. Желание проголосовать на избирательном участке выразили более 26% участников исследования, а 2,6% не смогли дать однозначного ответа.

Респонденты также ответили на аналогичный вопрос о заочном голосовании.

В этом случае большинство ответов (более 55%) были отрицательными. Проголосовать по почте хотели бы более 38% опрошенных, 5,6% участников опроса не смогли дать однозначного ответа.

Всего более 57% поляков негативно оценивают идею правящей партии "Право и справедливость" о заочном голосовании.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиция выступает против проведения выборов из-за эпидемии коронавируса. Власти до сих пор выступали против возможного переноса даты выборов. Правящая партия также выступила с идеей голосования по почте для пожилых избирателей и тех, кто находится на карантине, однако Сенат отклонил это предложение.

Читайте также: Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы

Темы: Польшавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Польша
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: