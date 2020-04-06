Большинство поляков против голосования по почте на выборах президента

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Понедельник, 6 апреля 2020, 13:01

Более половины поляков не поддерживают идею партии власти о голосовании по почте на выборах президента.

Таковы результаты опроса United surveys для RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna", сообщает "Европейская правда".

Первый вопрос, заданный респондентам: пошли бы ли они на избирательный участок, чтобы проголосовать, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье?

Более 70% опрошенных заявили, что не будут этого делать. Желание проголосовать на избирательном участке выразили более 26% участников исследования, а 2,6% не смогли дать однозначного ответа.

Респонденты также ответили на аналогичный вопрос о заочном голосовании.

В этом случае большинство ответов (более 55%) были отрицательными. Проголосовать по почте хотели бы более 38% опрошенных, 5,6% участников опроса не смогли дать однозначного ответа.

Всего более 57% поляков негативно оценивают идею правящей партии "Право и справедливость" о заочном голосовании.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиция выступает против проведения выборов из-за эпидемии коронавируса. Власти до сих пор выступали против возможного переноса даты выборов. Правящая партия также выступила с идеей голосования по почте для пожилых избирателей и тех, кто находится на карантине, однако Сенат отклонил это предложение.

Читайте также: Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы

Темы: Польша виборы


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