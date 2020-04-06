Украина на этой неделе ждет 7 самолетов с масками и другими спецсредствами

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Понедельник, 6 апреля 2020, 13:59

На этой неделе ожидается прибытие в Украину семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.

Источник: секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на ежедневном селекторном совещании президента с представителями правительства и государственных ведомств, Офис президента

Детали: По словам Кирилла Тимошенко, с началом тотального "масочного режима" маски полностью доступны в Интернете, но в аптеки эти средства индивидуальной защиты поступают медленнее и их там очень быстро раскупают.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что "Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки", но еще и импортирует их.

Поэтому власти проверяют, как доходят маски в местные аптеки, сказал глава Минздрава

Владимир Зеленский поручил немедленно собрать данные о нуждах всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

Президент также подчеркнул, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты: "К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирования. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами".



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