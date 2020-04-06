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Более 5 тысяч ботов распространяли фейки о COVID-19 и призывы к госперевороту - СБУ

Понедельник, 6 апреля 2020, 14:44
Более 5 тысяч ботов распространяли фейки о COVID-19 и призывы к госперевороту - СБУ

СБУ пресекла деятельность ботофермы, которая по заданию из России распространяла фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма руководила более чем 5 тысячами страниц в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы.

 

Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Продолжается следствие.

Что было раньше: В СБУ напомнили, что с начала карантина спецслужба разоблачила две управляемые из РФ ботофермы в Киеве и в Днепре.

Деятельность 7 интернет-агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, расследуется СБУ по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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