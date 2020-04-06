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Карантин: Молодые украинцы стали чаще готовить и смотреть фильмы

Понедельник, 6 апреля 2020, 14:50
Карантин: Молодые украинцы стали чаще готовить и смотреть фильмы

Во время карантина молодые украинцы стали чаще готовить еду, смотреть фильмы и заниматься спортом.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 1-2 апреля

Дословно: "В возрастном разрезе представители младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других просматривают фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом.

Вследствие карантина приготовлением пищи стали чаще заниматься не старше люди, а представители самой молодой и молодой возрастных групп (до 40 лет). И даже мужчины это делают значительно активнее, чем обычно – как это было до карантина". 

 

Детали: Также отмечается, что представители возрастной группы до 40 лет чаще других говорили, что ограничивающие прогулки на свежем воздухе.

В общем за период карантина среди опрошенных значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще).

 

Треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить пищу.

Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивания музыки. 

 

А каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или заниматься спортом. 

 

При этом почти половина опрошенных указали, что сейчас гуляют значительно меньше, чем обычно, около 40% заявили, что стали меньше общаться с друзьями, а 20% были вынуждены ограничить общение с родными, близкими и занятия спортом.

Исследование проходило 1-2 апреля. Методом интернет-опроса на основание случайной выборки мобильных телефонных номеров охватили 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая ошибка не более 4%.

Что было раньше: 60% украинцев заявили, что понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса.

Также более половины граждан Украины почти не имеют сбережений и без работы их средств хватит меньше, чем на месяц жизни.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусопрос
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