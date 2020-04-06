В Украине среди умерших от коронавируса преобладают женщины
Среди всех 38 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, в Украине преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.
Источник: Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook
Дословно: "Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет.
Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение".
Детали: В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% – сердечно-сосудистые заболевания;
40% – сахарный диабет
7,5% – новообразования
7,5% – заболевания почек
11% – заболевания легких;
4% – ожирение;
26% – объединённые заболевания.
Отмечается, что все 38 умерших пациентов были госпитализированы.
Из всех 1319 подтвержденных случаев коронавируса 95 – среди детей.
На амбулаторном лечении пребывает 597 человек, из них 61 ребенок.
Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировано уже 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.