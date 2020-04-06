В Украине среди умерших от коронавируса преобладают женщины

Среди всех 38 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, в Украине преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook

Дословно: "Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет.

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение".

Детали: В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

74% – сердечно-сосудистые заболевания;

40% – сахарный диабет

7,5% – новообразования

7,5% – заболевания почек

11% – заболевания легких;

4% – ожирение;

26% – объединённые заболевания.

Отмечается, что все 38 умерших пациентов были госпитализированы.

Из всех 1319 подтвержденных случаев коронавируса 95 – среди детей.

На амбулаторном лечении пребывает 597 человек, из них 61 ребенок.

Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

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