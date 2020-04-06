Украинцы собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19 – МЗ

1158 просмотров
Понедельник, 6 апреля 2020, 15:47

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19

Источник: пресс-служба МЗ

Дословно: "Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МЗ ПидтримуюЛикарив и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившихся при исполнении своих обязанностей Коронавирусная инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен.

Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас".

Детали: Медики, которіе нуждаются в помощи, могут оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Темы: коронавирус Минздрав медицина украинцы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Нидерландах: число жертв упало до минимума за последнюю неделю 6 апреля 2020, 15:27
В Украине среди умерших от коронавируса преобладают женщины 6 апреля 2020, 15:27
Финляндия планирует чартерами доставлять сезонных рабочих из Украины 6 апреля 2020, 15:09
Все новости
Главные новости
Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет "Мультик" – СМИ
Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь
В Киево-Печерской Лавре четверо больных COVID-19
Все новости
здоровье

Как действовать, если заподозрили симптомы коронавируса

психология

9 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів