Украинцы собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19 – МЗ

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19

Источник: пресс-служба МЗ

Дословно: "Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МЗ ПидтримуюЛикарив и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившихся при исполнении своих обязанностей Коронавирусная инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен.

Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас".

Детали: Медики, которіе нуждаются в помощи, могут оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

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