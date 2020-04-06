Вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве

4986 просмотров
Понедельник, 6 апреля 2020, 16:37

В ночь на 6 апреля неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных" на площади Независимости в Киеве посвященную борьбе украинсцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Источник: пресс-служба Национального музея Революции Достоинства

Дословно: "Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников".

Детали: В Музее добавили, что в нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева.

Музей подготовил заявление в полицию.

Темы: Киев музеи Майдан полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве 28 мобильных групп делают ПЦР-тесты на дому – Кличко 6 апреля 2020, 14:46
В Киеве составили протоколы на двух человек в парке: один был без маски, другой без паспорта 6 апреля 2020, 13:49
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь 6 апреля 2020, 13:38
Все новости
Главные новости
Конституционный суд предлагают перевезти в Харьков
Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет "Мультик" – СМИ
Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь
Все новости
Видео

Танцевальные ролики американского врача всколыхнули сеть

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів