Вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве

В ночь на 6 апреля неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных" на площади Независимости в Киеве посвященную борьбе украинсцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Источник: пресс-служба Национального музея Революции Достоинства

Дословно: "Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников".

Детали: В Музее добавили, что в нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева.

Музей подготовил заявление в полицию.