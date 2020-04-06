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Вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве

Понедельник, 6 апреля 2020, 16:37
Вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве

В ночь на 6 апреля неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных" на площади Независимости в Киеве посвященную борьбе украинсцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Источник: пресс-служба Национального музея Революции Достоинства

Дословно: "Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников".

Детали: В Музее добавили, что в нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева.

Музей подготовил заявление в полицию.

Темы: КиевмузеиМайданполиция
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