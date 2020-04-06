Германия приняла 198 тяжелых "коронавирусных" больных из других государств ЕС

С начала пандемии коронавируса Германия приняла на лечение 198 тяжелобольных пациентов с COVID-19 из других стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны.

130 пациентов из Франции, 44 пациента из Италии и 24 из Нидерландов были доставлены в Германию.

По словам спикера, на сегодня есть договоренность о распределении еще 58 мест для "коронавирусных" больных из других стран Евросоюза. Из каких именно - не уточняется.

"С итальянской стороны сейчас наблюдается небольшое уменьшение количества пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Поэтому дальнейшие перевозки из Италии в Германию пока не планируются", - отметил он.

Напомним, в Германии четвертый день подряд фиксируется падение темпов роста числа заражений коронавируса.

Во Франции: число умерших превысило 8000, количество смертей в больницах приходит.

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