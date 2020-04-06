Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия приняла 198 тяжелых "коронавирусных" больных из других государств ЕС

Понедельник, 6 апреля 2020, 17:09
Германия приняла 198 тяжелых коронавирусных больных из других государств ЕС

С начала пандемии коронавируса Германия приняла на лечение 198 тяжелобольных пациентов с COVID-19 из других стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны.

130 пациентов из Франции, 44 пациента из Италии и 24 из Нидерландов были доставлены в Германию.

По словам спикера, на сегодня есть договоренность о распределении еще 58 мест для "коронавирусных" больных из других стран Евросоюза. Из каких именно - не уточняется.

"С итальянской стороны сейчас наблюдается небольшое уменьшение количества пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Поэтому дальнейшие перевозки из Италии в Германию пока не планируются", - отметил он.

Напомним, в Германии четвертый день подряд фиксируется падение темпов роста числа заражений коронавируса.

Во Франции: число умерших превысило 8000, количество смертей в больницах приходит.

Читайте также: В шаге от пропасти: как Франция избежала худшего сценария эпидемии

Темы: ГерманияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: