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"Стоп фашизм": Россияне напали на Чешское посольство в Москве

Понедельник, 6 апреля 2020, 18:38
Стоп фашизм: Россияне напали на Чешское посольство в Москве

На чешское посольство в Москве напала группа лиц, они бросили здание дымовую шашку и обвинили Чехию в фашизме.

Источник: Посольство Чехии в Москве, Министерство иностранных дел Чехии

Дословно в сообщении посольства: "Утром 5 апреля 2020 года представители организации "Другая Россия" организовали акцию протеста перед зданием посольства Чешской Республики в Москве. на заборе посольства был вывешен баннер с призывом "Стоп фашизм".

Во время протеста участники бросили дымовую шашку на территорию посольства".

Детали: После нападения российские леворадикалы из организации "Другая Россия" сбежали от охраны посольства.

Посольство Чехии в Москве заявило о готовности дискутировать на различные темы, "включая тему "остановки фашизма", но попросило возможных заинтересованных вспомогательные средства, такие как дымовые шашки, оставляли дома.

Посольство направило официальную ноту российскому Министерству иностранных дел.

Чешское Министерство иностранных дел в своем заявлении осудило нападение на территорию дипломатической миссии, которую принимающая страна должна была охранять.

Что было раньше: В Праге демонтировали монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался перед зданием городской администрации. Скульптуру сняли с постамента краном.

После демонтажа на месте Конева установят памятник героям-освободителям Праги в конце Второй мировой войны.

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Темы: РосcияЧехиядипломатические отношенияпропаганда
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