На УП – онлайн-интервью и.о. министра образования и науки
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Понедельник, 6 апреля 2020, 18:58
"Украинская правда" транслирует онлайн-интервью с временно исполняющей обязанности министра образования и науки Любомирой Мандзий.
Посмотреть эфир и задать cвои вопросы в комментариях можно на facebook-странице УП.
Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.
Смотрите также предыдущие такие эфиры с:
- бизнесменом Андреем Ставницером, курирующим Одесскую область во время пандемии коронавируса;
- городским головой Харькова Геннадием Кернесом;
- депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом, который опубликовал так называемые "пленки Ермака";
- одним из художественных руководителей "Квартала 95" Евгением Кошевым.
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