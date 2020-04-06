На УП – онлайн-интервью и.о. министра образования и науки

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Понедельник, 6 апреля 2020, 18:58

"Украинская правда" транслирует онлайн-интервью с временно исполняющей обязанности министра образования и науки Любомирой Мандзий.

Посмотреть эфир и задать cвои вопросы в комментариях можно на facebook-странице УП.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

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