Зеленский поблагодарил Помпео за деньги для борьбы с COVID-19

Президент Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые Соединенные Штаты выделили Украине для борьбы с COVID-19.

Источник: Twitter-страница президента, Офис президента

Дословно: "Поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Благодарен США за выделение $1,2 млн на борьбу с COVID-19.

США сейчас в эпицентре пандемии. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью. Желаю США успешно пройти эти испытания".

Детали: Также во время разговора Зеленский и Помпео обсудили возможность получения Украиной от США кредитных гарантий: "необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров".

По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в США 339 тысяч больных коронавирусом, из них почти 10 тысяч человек умерли, почти 18 тысяч - вылечились.

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