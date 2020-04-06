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Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии Великобритании

Понедельник, 6 апреля 2020, 19:12
Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии Великобритании

Курсант Военной академии Одессы Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст.

Источник: Facebook посольства Великобритании в Украине

Детали: В этом году Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки.

Он представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу.

Справка: В 2019 Артем Бараненко, курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, получил "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения. Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года.

Украинская правда

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Темы: УкраинаВеликобританиястуденты
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