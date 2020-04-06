Количество пожаров в Украине выросло на 25% за год
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Понедельник, 6 апреля 2020, 19:50
Количество пожаров с начала 2020 году на 25% превышает показатели предыдущего года.
Источник: пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в видеообращении к украинцам
Прямая речь пресс-офицера: "Только с начала года произошел 14 821 пожар, это на 25% больше, чем в прошлом году. Огонь прошел более 10 тысяч гектаров земли, уничтожая все живое на своем пути".
Детали: Хорунжий отметил, что в 99% случаях пожары вызваны человеческим фактором: люди или сознательно поджигают поля, или пренебрегают правилами противопожарной безопасности.
Что было раньше: На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.
Украинская правда
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