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Офис президента поздравил Ирину Билык

Понедельник, 6 апреля 2020, 20:21
Офис президента поздравил Ирину Билык

Офис президента поздравил с юбилеем украинскую певицу Ирину Билык.

Источник: сообщение в телеграмм-канале ОП

Дословно: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.

Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.

Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений".

Детали: Ирине Билык 6 апреля исполнилось 50 лет.

Напомним:

  • Еще в 2015 году Билык попала в скандал из-за посещения Крыма. Ее обвиняли в том, что она туда попала незаконно - самолетом из Москвы. А там якобы участвовала в российском песенном конкурсе "Новая волна". Ее даже сфотографировали в компании российских звезд. А прокуратура собиралась привлечь к административной ответственности.
  • Билык в свою очередь уверяла, что приехала в Крым на свадьбу подруги, а с Филиппом Киркоровым договорилась встретиться спонтанно, а с ним были и члены жюри конкурса "Новая волна".

Украинская правда

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Темы: Офис президентаЗеленскийкультура
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