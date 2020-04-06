Офис президента поздравил Ирину Билык

Офис президента поздравил с юбилеем украинскую певицу Ирину Билык.

Источник: сообщение в телеграмм-канале ОП

Дословно: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.

Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.

Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений".

Детали: Ирине Билык 6 апреля исполнилось 50 лет.