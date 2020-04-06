Офис президента поздравил Ирину Билык
3767 просмотров
Понедельник, 6 апреля 2020, 20:21
Офис президента поздравил с юбилеем украинскую певицу Ирину Билык.
Источник: сообщение в телеграмм-канале ОП
Дословно: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.
Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.
Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений".
Детали: Ирине Билык 6 апреля исполнилось 50 лет.
Украинская правда
powered by lun.ua