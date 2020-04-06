Офис президента поздравил Ирину Билык
Понедельник, 6 апреля 2020, 20:21
Офис президента поздравил с юбилеем украинскую певицу Ирину Билык.
Источник: сообщение в телеграмм-канале ОП
Дословно: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.
Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.
Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений".
Детали: Ирине Билык 6 апреля исполнилось 50 лет.
Напомним:
- Еще в 2015 году Билык попала в скандал из-за посещения Крыма. Ее обвиняли в том, что она туда попала незаконно - самолетом из Москвы. А там якобы участвовала в российском песенном конкурсе "Новая волна". Ее даже сфотографировали в компании российских звезд. А прокуратура собиралась привлечь к административной ответственности.
- Билык в свою очередь уверяла, что приехала в Крым на свадьбу подруги, а с Филиппом Киркоровым договорилась встретиться спонтанно, а с ним были и члены жюри конкурса "Новая волна".
Украинская правда