Тест отрицательный: Меркель вышла из карантина
Понедельник, 6 апреля 2020, 22:35
Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась в рабочий офис после двухнедельного карантина дома.
Источник: пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт, которого цитирует DW.
Прямая речь Зайберта: "К счастью, у канцлера был отрицательный результат на коронавирус несколько раз".
Детали: Меркель в дальнейшем будет придерживаться социальной дистанции, а совещания проводить с помощью видеоконференций.
Что было раньше: 22 марта стало известно, что Меркель идет на карантин.