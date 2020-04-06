Тест отрицательный: Меркель вышла из карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась в рабочий офис после двухнедельного карантина дома.

Источник: пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт, которого цитирует DW.

Прямая речь Зайберта: "К счастью, у канцлера был отрицательный результат на коронавирус несколько раз".

Детали: Меркель в дальнейшем будет придерживаться социальной дистанции, а совещания проводить с помощью видеоконференций.

Что было раньше: 22 марта стало известно, что Меркель идет на карантин.