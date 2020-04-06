Коронавирус во Франции: самое высокое количество смертей с начала эпидемии

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Понедельник, 6 апреля 2020, 22:46

Во Франции за сутки от Covid-19 в больницах умерли 605 человек – больше всего с начала эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявил министр солидарности и здравоохранения Оливье Веран.

Во Франции за последние 24 часа в больницах от коронавируса умерли 605 человек. Это значительно больше, чем в предыдущие два дня (357 и 441 соответственно) и самоее большее количество за сутки с начала эпидемии.

Вместе с новыми данными о погибших в домах престарелых, за сутки количество погибших от Covid-19 выросло на 833. Поскольку данные из домов престарелых поступают с задержками, летальные случаи, о которых стало известно сегодня, могли произойти значительно раньше.

Таким образом, общее количество погибших достигло 8911, из них 2417– умершие в домах престарелых.

Всего в больницах находятся более 29 700 больных Covid-19. Из них более 7 тысяч – в отделениях интенсивной терапии, 94 были госпитализированы за последние сутки. С начала эпидемии коронавируса, из больниц выписали уже 17 250 пациентов.

"Мы еще не достигли пика эпидемии", - отметил Оливье Веран.

По количеству погибших от коронавируса Франция остается на третьем месте в Европе – после Италии и Испании.

Темы: Франция эпидемия коронавирус


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