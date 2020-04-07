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Финское посольство опровергает информацию о чартерах для украинцев

Вторник, 7 апреля 2020, 00:18
Финское посольство опровергает информацию о чартерах для украинцев

Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.

Источник: сообщение посольства Финляндии в Киеве

Дословно: "Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.

Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами".

Детали: В то же время посольство обещает проинформировать граждан, если ситуация с путешествиями в Финляндию изменится.

Что предшествовало: 6 апреля в СМИ появилась информация, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Украинская правда

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Темы: Финляндия
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