Финское посольство опровергает информацию о чартерах для украинцев

729 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 00:18

Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.

Источник: сообщение посольства Финляндии в Киеве

Дословно: "Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.

Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами".

Детали: В то же время посольство обещает проинформировать граждан, если ситуация с путешествиями в Финляндию изменится.

Что предшествовало: 6 апреля в СМИ появилась информация, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Украинская правда
Темы: Финляндия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Финляндия планирует чартерами доставлять сезонных рабочих из Украины 6 апреля 2020, 15:09
Финляндия продлила коронавирусные ограничения до 13 мая 31 марта 2020, 08:35
Эстония заявила о готовности принять Путина на финно-венгерской конгрессе 18 февраля 2020, 09:07
Все новости
Главные новости
Полиция начала наказывать людей без масок
Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию
Разумков анонсировал новую внеочередную Раду: назвал возможные даты
В ОПУ ответили на петицию по поводу подписей Ермака в Минске
Все новости
безопасность

8 вещей, которые не стоит делать в магазине во время карантина

еда

Как названия блюд могут обманывать о происхождении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів