Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопольщине подтвердили 168 случаев заражения COVID-19

Вторник, 7 апреля 2020, 04:32
На Тернопольщине подтвердили 168 случаев заражения COVID-19

В Тернопольской области за день обнаружили 8 новых случаев коронавируса. Таким образом в области диагностировали 168 заражений.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook

Детали: Жертвами болезни стали 3 человека.

Больше всего заражений подтвердили в Монастырсском районе – 112 больных. Там же зафиксировали 1 летальный случай.

Также 18 заражений обнаружили среди жителей Залещицкого района. Один житель умер.

13 случаев инфицирования подтвердили у 13 человек с Козовского района области.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели. 

Министерство здравоохранения решило только один раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда
Темы: Тернопольская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Тернопольская область
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: