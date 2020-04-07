На Тернопольщине подтвердили 168 случаев заражения COVID-19

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Вторник, 7 апреля 2020, 04:32

В Тернопольской области за день обнаружили 8 новых случаев коронавируса. Таким образом в области диагностировали 168 заражений.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook

Детали: Жертвами болезни стали 3 человека.

Больше всего заражений подтвердили в Монастырсском районе – 112 больных. Там же зафиксировали 1 летальный случай.

Также 18 заражений обнаружили среди жителей Залещицкого района. Один житель умер.

13 случаев инфицирования подтвердили у 13 человек с Козовского района области.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели. 

Министерство здравоохранения решило только один раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус


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