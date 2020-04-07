В Чернобыльский зоне до сих пор тушат пожары

В Чернобыльской зоне еще горит сухая трава на территории около 10 гектаров, но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям контролирует ситуацию и продолжает тушение пожара.

Источник: сообщение ГСЧС по состоянию на 7 утра 7 апреля

Дословно: "По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются.

К тушению привлечены 120 чел. и 29 ед. техники, в том числе от ГСЧС 54 чел. л/с и 10 ед. техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов – 38 т. воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс – 174 т. воды.

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка".

Детали: ГСЧС уточняет, что "радиационный фон по г. Киеву и Киевской области "в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений": Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,2 мР/ч).

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