23 года тюрьмы за убийство журналиста: в Словакии – еще один приговор по делу Куцияка

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Вторник, 7 апреля 2020, 09:21

В Словакии суд 6 апреля приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам тюремного заключения за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года.

Источник: DW и Reuters

Прямая речь судьи во время оглашения приговора: "Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись".

Детали: Прокуратура обжалует приговор, поскольку просила 25 лет для убийцы и считает наказание мягким.

Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.

Этому предшествовало: 30 декабря 2019 суд в Словакии приговорил к 15 годам заключения Золтана Андруско, который ранее признался в причастности к убийству Куцияка и Кушнировой.

На тот момент 42-летний мужчина был единственным из пяти обвиняемых по этому делу, кто признался в причастности к убийствам. Его судили отдельно, поскольку он сотрудничал со следствием.

Следствие считает вероятным заказчиком убийства бизнесмена Мариана Кочнера, деятельность и связи с итальянской мафией которого расследовал Куцияк.

Предыстория:

  • 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в доме в 65 километрах к востоку от Братиславы.
  • В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных к тогдашнему премьер-министру Словакии Роберту Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.
  • Среди прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии и соглашениями, заключенными многочисленными компаниями Кочнера.
  • Бывший шеф-редактор Куцияка Петер Барди в сентябре 2017 рассказал, что Кочнер приказал следить за журналистом и угрожал ему в телефонных разговорах. Куцияк сообщил властям об этих угрозах, однако никакие меры приняты не были.
  • Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации и в итоге – отставку Фицо с должности главы правительства.
  • На первых парламентских выборах в Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка и его невесты победила оппозиция. Ее лидер пообещал искоренить коррупцию.

Темы: Словакия убийство СМИ


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