23 года тюрьмы за убийство журналиста: в Словакии – еще один приговор по делу Куцияка

В Словакии суд 6 апреля приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам тюремного заключения за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года.

Источник: DW и Reuters

Прямая речь судьи во время оглашения приговора: "Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись".

Детали: Прокуратура обжалует приговор, поскольку просила 25 лет для убийцы и считает наказание мягким.

Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.

Этому предшествовало: 30 декабря 2019 суд в Словакии приговорил к 15 годам заключения Золтана Андруско, который ранее признался в причастности к убийству Куцияка и Кушнировой.

На тот момент 42-летний мужчина был единственным из пяти обвиняемых по этому делу, кто признался в причастности к убийствам. Его судили отдельно, поскольку он сотрудничал со следствием.

Следствие считает вероятным заказчиком убийства бизнесмена Мариана Кочнера, деятельность и связи с итальянской мафией которого расследовал Куцияк.

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