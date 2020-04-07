Пассажиропоток на границе снизился, на пункте пропуска с РФ пойман нарушитель карантина

За прошедшие сутки в Украину вернулись 6,4 тысячи граждан.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Отметим, что за прошедшие сутки фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники совершили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины".

Детали: Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч - иностранцы.

6 апреля без собственного транспорта в Украине прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Утром 7 апреля в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

Отмечается, что в понедельник пограничники и представители санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Пограничники оформляли информативные соглашения о самоизоляции и предоставляли соответствующие памятки.

В пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией, обнаружили нарушителя правил карантина, о чем было сообщено сотрудникам полиции.

Что предшествовало: За сутки 5 апреля пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций, более 9000 украинцев вернулись домой.