Сейм Польши принял проект о заочном голосовании на выборах президента

Сейм Польши в понедельник поддержал законопроект правящей партии "Право и справедливость" относительно заочного голосования на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За проголосовали 230 депутатов, против были 226, еще двое воздержались.

Законопроект предусматривает, что президентские выборы 2020 года будут проводиться исключительно путем заочного голосования. Тот же способ будет применяться во втором туре выборов. Голосование будет проходить без перерыва с 6.00 до 20.00.

Документ также предусматривает, что если на территории Польши объявлен статус эпидемии, спикер Сейма может распорядиться о переносе сроков выборов.

Законопроект теперь поступит в Сенат.

Это новый проект "Права и справедливости", который фракция внесла в понедельник во время перерыва в заседании депутатов – проект в прежней форме даже не был включен депутатами в повестку дня.

Оппозиция выступает против проведения выборов президента 10 мая в любой форме, подчеркивая, что сейчас все силы должны быть направлены на борьбу с коронавирусом, а не на подготовку выборов.