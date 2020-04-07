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Под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами: два человека в тяжелом состоянии

Вторник, 7 апреля 2020, 11:05
Под Будапештом в ДТП попал автобус с украинцами: два человека в тяжелом состоянии

В Венгрии в аварию попал автобус, эвакуировавший украинцев на Родину: пострадали 8 человек, двое в тяжелом состоянии.

Источник: заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк

Детали: На 75 километре автомагистрали М3 у города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все люди находятся в больнице.

Шинкарюк отмечает, что представители дипломатического корпуса выполняют необходимый протокол.

Украинская правда
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