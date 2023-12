7 апреля. No time to die: В России более тысячи инфицированных за день, Китай отчитывается об отсутствии смертей, Дания смягчает карантин

Официальные данные актуальны состоянием на 11:40 7 апреля

Всего в Украине:

За последние сутки:

Областью без установленных больных продолжает считаться Николаевская, единого инфицированного с которой перерегистрировали в Киеве.

С Covid-19 умер 72-летний работник Укроборонпрома. Это единственный случай заболевания среди работников госпредприятия.

Среди всех инфицированных 8 нардепов, двое из которых уже вылечились.

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 4-недельного ребёнка. У ребенка диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ.

На Буковине в реанимации младенец, которого родила женщина с подозрением на коронавирус. Состояние ребенка несколько улучшилось, его сняли с кислородной дотации.

Среди инфицированных на Буковине 6 медицинских работников. Между тем на Тернопольщине 44 инфицированных медика, 35 из которых с одного района.

В Запорожье коронавирус обнаружили у директора рынка, на котором продолжали работать два киоска.

Среди военных в зоне ООС на Востоке случаев заболевания не обнаружили.

В Вооруженных силах Украины первая смерть - умерла военная из Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на лечении, 27-го - состояние ухудшилось, 30-го - перевели в реанимацию.

Всего в ВСУ четыре случая заболевания коронавирус, на изоляции находятся 87 военнослужащих.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму возросло до 22.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество больных выросло с 3 до 5. На оккупированной Луганщине - 4.

В Украине можно делать 30 000 тестирований на коронавирус еженедельно, впрочем потребности в этом нет, говорит главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

Сейчас по всей стране делают около тысячи тестов в день, то есть семь тысяч в неделю. Почти 40% всех ПЦР-тестов делают в Киеве.

В соседней Польше их делают значительно больше: 6 апреля сообщили о 4,7 тысячах тестов в сутки, 5-го - о 7,8 тыс. тестов, 4-го - более 5, 9 тис. ежедневных тестов.

По стратегии развития тестирования, в дальнейшем в Украине можно будет делать до 80 000 тестов в день, уверяет Ляшко. Пик пандемии в Украине может начаться 14-15 апреля, за несколько дней до Пасхи.

В Киеве мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался добраться до него вплавь.

На берегу 21-летнего спортсмена в плавках встретили более 10 правоохранителей. И вместо спортплощадки понедельник у мужчины начался из райотдела полиции и протокола о нарушении карантина. Потенциальный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.

В целом, за первый день усиленного карантина полиция составила 192 протокола по всей Украине, большинство из которых на Днепропетровщине, Львовщине, Одесской области и в Киеве. Чаще всего - за прогулки в парках, скверах и нарушение условий самоизоляции.

А за распространение фейков о Covid-19 составили протокол на жителя Сарн Ровенской области. В Facebook он распространял ложную информацию об обнаруженном экспресс-тестом коронавирусе у шести врачей райбольницы.

Теперь его может ожидать штраф от 170 до 225 гривен или исправительные работы с отчислением 20% заработка.

Украинцы, которые не заплатили своей собакой за коммуналку в феврале, сдают их в аренду в апреле.

Минимальная цена - 100 грн за полчаса прогулки. Некоторые даже предлагает привезти своего четвероногого непосредственно к месту изоляции арендатора.

Украинцев на такие шаги толкают новые карантинные ограничения, которые позволяют гулять с домашним животным и даже делать это в парке.

В Мукачево священник Греко-католического храма Святого Архистратига Михаила Александр Прожегач предложил освящать пасхальные корзины возле домов верующих.

"Кто будет у корзины, должен быть в защитной маске. У многоэтажек которые есть в нашем микрорайоне тоже будем проводить освящение. С одной квартиры с корзиной может выйти только один член семьи. В защитной маске. Нужно сохранять расстояние не менее двух метров. В случае скопления людей у ​​корзин (двух и более людей) священник подходить не будет", - написал он в местной группе.

Впоследствии назвал свое решение поспешным и призвал подождать указаний церковной и государственной власти.

Между тем президент на встрече с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом призвал транслировать богослужения онлайн, что УГКЦ, собственно, и планировала делать.

МОЗ запустило социальную кампанию в поддержку врачей и просит с благодарностью относиться к работе медиков. Главным способом помощи называет пребывания каждого человека дома.

17-й фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в этом году состоится в онлайне. Он посвящен теме взросления.

С 24 апреля по 3 мая фестиваль будет транслировать 45 правозащитных мероприятий. Каждый вечер будут показывать новую серию документального сериала "Деревня" от французского режиссера Клер Симон.

Также Docudays UA выложит более 50 лент, которые можно бесплатно просматривать до 10 мая.

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 1,3 миллиона – официально зарегистрировано 1 348 628 больных.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 тысяч. Что почти не отличается от данных накануне.

За сутки на планете от COVID-19 умерло около 5 тысяч людей, что является средним показателем последних 5 суток.

Зафиксировано самое большое с начала эпидемии количество тех, кто выздоровел – 22 тысячи.

Во всем мире:

Выздоровели: 285 064 (+ 22 065)

Умерли: 74 834 (+5 320)

В Италии за последние 24 часа зафиксировано наименьшее количество новых случаев с 17 марта – 3 599. С тех пор этот показатель никогда не падал ниже 4 тысяч больных в сутки.

Умерли от Covid-19 636 людей. Это больше, чем накануне, когда зафиксировали 525 летальных случаев – меньше всего, начиная с 19 марта. До этого количество смертей падало уже несколько дней подряд.

В основном очаге эпидемии – Ломбардии – за последние 24 часа умерли 297 человек. Это больше, чем вчера (249), но значительно меньше, чем неделю назад, когда дневное количество погибших превышало 500.

В Испании число погибших и зараженных постепенно уменьшается.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 637 смертей от коронавируса. Это наименьшее количество летальных случаев с 24 марта.

Коронавирусом заразились более 19 тысяч испанских медиков. Это более 14% от общего числа зараженных с начала эпидемии.

10% больных врачей потребовало госпитализации.

В Великобритании за минувшие сутки погибли 439 людей, что существенно меньше, чем в предыдущие два дня – тогда сообщили о 621 и 708 погибших соответственно. Общее количество подтвержденных в сутки случаев также существенно уменьшилась.

Ухудшилось состояние 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в воскресенье вечером был госпитализирован с длительными симптомами болезни. Ночь он провел в реанимации. Однако врачи решили пока не подключать Джонсона к искусственной вентиляции легких.

Беременной невесте британского премьер-министра Керри Симондс также не удалось уберечься от коронавируса. 32-летняя женщина, которая ждет первенца, заболела, находясь на самоизоляции. По словам Симондс, она уже чувствует себя значительно лучше.

Во Франции за последние 24 часа в больницах от коронавируса умерло больше всего с начала эпидемии – 605 человек. Это значительно больше, чем два дня накануне (357 и 441 соответственно).

Таким образом, общее число погибших в стране достигло 8 911, из них 2 417 – в домах престарелых.

"Мы еще не достигли пика эпидемии", – говорят в министерстве солидарности и здравоохранения страны

Во Франции из-за нарушения правил карантина оштрафовали почти полмиллиона человек, было проведено 8 млн проверок

Из-за карантина в стране снизилась преступность в среднем на 45% по большинству показателей.

В США за последние 24 часа погибло 1 347 человека. Уже несколько дней подряд количество погибших в стране превышает тысячу человек.

Количество больных почти достигло 368 тысяч.

С начала эпидемии в стране погибло 10 994 человек, излечилось 19 828.

По-прежнему больше всего от болезни страдает город Нью-Йорк. С начала эпидемии здесь зафиксировано уже 3 485 летальных случая, только за сутки – 437.

В стране сейчас изучаются данные, которые говорят о том, что летальность от коронавируса выше среди темнокожих афроамериканцев.

Например, в Чикаго 72% людей, умерших от Covid-19, является темнокожими, хотя они и составляют 30% населения. Аналогичная ситуация в Луизиане.

Китай сообщил об отсутствии смертей от COVID-19 в сутки. Это произошло впервые с января, когда Национальная комиссия здравоохранения начала регулярно публиковать статистику.

В целом количество больных с прошлого дня выросло на 32 человека, все они – приехали из-за рубежа. Также было зарегистрировано 30 новых бессимптомных случаев.

Правительство Дании смягчает карантин и открывает детские сады и школы для учеников 0-5 классов. Однако, ученики и преподаватели должны быть как можно больше на открытом воздухе, а когда занятия проводятся в помещении, между ними должна быть больше дистанция.

А вот Япония наоборот в ближайшее время должна объявить чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах. Кроме того, правительство страны готовит план для поддержки экономики на сумму в 990 млрд долларов.

Израиль усиливает карантин на время празднования Пасхи, закрыв сообщение между городами, а на несколько дней даже запретив выходить из дома.

Кроме того, в стране должны разработать защитные маски, которые смогут надевать израильтяне с бородами.

Правозащитники в разных странах давно говорят о том, что в условиях карантина еще более незащищенными становятся жертвы домашнего насилия, так как постоянно остаются один на один с обидчиками. Об этом также сказал Генсек ООН и призвал правительства государств позаботиться о мире в домах своих граждан.

Франция, вдохновленная подобной схемой в Испании, призывает жертв идти в аптеки и говорить кодовое слово "маска 19" фармацевту за прилавком. Об одном таком случае уже рассказали СМИ – о насилии сообщила женщина, ее мужа вскоре арестовали.

Еще одним спасенным во Франции стал человек, который несмотря на закрытые границы пешком отправился за дешевыми сигаретами в Испанию, заблудился в горах и был вынужден звать на помощь.

В Беларуси сын женщины, которая умерла от коронавируса, написал заявление правоохранителям на Александра Лукашенко. Он обвинил президента страны в бездействии.

По данным СМИ, женщина умерла 2 апреля, но по состоянию на 5 апреля ее не было в статистике по погибшим от COVID-19.

Белорусский президент уже успел прославиться пренебрежением к мерам безопасности и советами работать, заниматься спортом и ходить в баню. Между тем даже официальная статистика в стране говорит о 700 подтвержденных случаях заболевания и 13 смертях.

В России количество новых случаев, зарегистрированных в течение суток, превысило тысячу. Общее количество заболевших возросло до почти 7,5 тысяч человек.

В Чечне, где действует один из самых жестких карантинов в стране, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает правоохранителей, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции.

"Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить", – добавил Кадыров.

Министр здравоохранения Новой Зеландии оказался злостным нарушителем карантина. 4 дня назад мы писали, что его поймали за катанием на велосипеде в парке. Теперь оказалось, что он еще и ездил с семьей на пляж в 20 км от дома.

Чиновник признал ошибку, назвал себя "идиотом" и предложил свою отставку премьер-министру. Однако пока его решили не увольнять, а только понизили в ранге и лишили портфеля заместителя министра финансов.

На границе Швейцарии и Германии, которая проходит через парк и до карантин была свободной зоной для жителей обеих стран, поставили забор. Он стал местом встречи для влюбленных, родных и друзей. Этот забор – единственное место, где они могут увидеться на расстоянии хотя бы нескольких метров.

For some Europeans, this fence at the Swiss-German border is now the only place to say ‘I love you’ to their loved ones in person https://t.co/OYopDnYZyP pic.twitter.com/SpFmaOg9jv