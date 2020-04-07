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В Чехии отменили ряд ограничений: разрешили бегать и открыли некоторые магазины

Вторник, 7 апреля 2020, 11:32

Правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Со вторника гражданам снова позволят заниматься неконтактными видами спорта, например бегом и теннисом.

"Правительство решило, что со вторника будут разрешены занятия спортом и открытые спортивные площадки. Это не коллективные виды спорта, а индивидуальные", - заявил вице-премьер Карел Гавличек, добавив, что занятия в закрытых спортивных залах запрещены.

Правительство также решило с четверга открыть магазины строительных материалов, техники, продажи товаров для различных хобби и сервисы ремонта велосипедов. Но все должны придерживаться строгих гигиенических правил.

В то же время, сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого - главным образом выход в магазин, на работу или оказание помощи родственникам.

Также необходимо носить маску в общественных местах и ​​не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.

Сегодня парламент Чехии должен решить, на сколько продлевать срок чрезвычайного положения - на 14 или 30 дней. Глава МВД Чехии Ян Гамачек накануне выступил за большее продолжение, но есть большая вероятность, что будет принято решение о продлении до 30 апреля.

Напомним, правительство Дании начнет ослаблять жесткие карантинные ограничения со следующей недели, в частности, откроет детские сады и начальные школы.

Темы: Чехиякарантинкоронавирус
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