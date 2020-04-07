За сутки в РФ прибавилось более 1000 больных коронавирусом, умерли 11 человек
Вторник, 7 апреля 2020, 11:46
Еще 1154 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием.
Детали: На сегодняшний день общее число инфицированных выросло до 7497, заболевшие есть в 81 регионе РФ.
Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. Таким образом общее количество случаев в столице России - 5181. Всего новые случаи регистрировались в 43 регионах РФ.
Общее число жертв заболевания по стране достигло 58. За последние сутки умерли 11 человек.
Поправились 88 человек, из них 16 в Москве, всего же после перенесенного коронавируса было выписано 494 человека.
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