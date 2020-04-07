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Коронавирус: за сутки в Украине заболели 9 детей и 32 медработника

Вторник, 7 апреля 2020, 11:51
Коронавирус: за сутки в Украине заболели 9 детей и 32 медработника

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине подтвердили заболевания COVID-19 среди 9 детей и 32 медицинских работников.

Источник: брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Прямая речь: "За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 случая коронавирусной болезни, все они подтверждены лабораторным методом полимеразной цепной реакции.

Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и, к сожалению, 32 у медицинских работников".

Детали: В больницы из 143 человек госпитализировали 35 человек, из них 2-е детей и один медработник. Из 35 госпитализированных - 7 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 - летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Среди 7-ми летальных случаев за 6 апреля - люди в возрасте от 42 до 73 лет. Летальный случай в Александровской больнице еще не попал в общую статистику.

Также, по словам главного санитарного врача, за прошедшие сутки был обнаружен 521 человек, среди них 41 ребенок, с подозрением на COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраинадетимедицина
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