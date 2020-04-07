В Киеве 12 новых случаев заражения коронавирусом, 4 – у детей

В Киеве за последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 12 человек и достигло уже 279 человек.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки на 12 человек, из них – четверо детей, один медик. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели еще три женщины в возрасте от 34-х до 41 года, и две девочки – им по 3 года, а также пятеро мужчин от 31-го 67 лет, двое мальчиков 6-ти и 15 лет.

Один мужчина 36 лет, к сожалению, умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО насыщения крови кислородом, но у мужчины были очень поражены легкие – поэтому спасти его не удалось".

Детали: Из киевлян, заболевших за минувшие сутки, госпитализировали двух пациентов, остальные 10 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко отметил, что большинство из этих 12-ти человек за пределы страны не уезжали в последнее время, то есть заразились в Украине.

Мэр призвал при первых же симптомах обращаться к врачам, чтобы вовремя получить помощь.

Кличко также отметил, что город получил еще 200 тысяч масок – и они поступят во вторник в аптеки сети "Фармация", а медучреждения уже получили противомалярийный препарат "Плаквинил", который врачи пытаются использовать для помощи больным COVID-19.

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