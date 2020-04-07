В Киеве 12 новых случаев заражения коронавирусом, 4 – у детей

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Вторник, 7 апреля 2020, 12:07

В Киеве за последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 12 человек и достигло уже 279 человек.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки на 12 человек, из них – четверо детей, один медик. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели еще три женщины в возрасте от 34-х до 41 года, и две девочки – им по 3 года, а также пятеро мужчин от 31-го 67 лет, двое мальчиков 6-ти и 15 лет.

Один мужчина 36 лет, к сожалению, умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы"

Дополняется...

Темы: коронавирус Covid-2019 Киев


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