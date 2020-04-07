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Мужчина устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев в Шаргороде

Вторник, 7 апреля 2020, 12:29
Мужчина устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев в Шаргороде

В городе Шаргород Винницкой области полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который устроил стрельбу из дома и ранил четырех спецназовцев.

Источник: полиция Винницкой области

Дословно: "Вечером 6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу закрылся в собственном доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону".

 

Детали: Отмечается, что в полицию обратился 32-летний местный житель – он рассказал, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Но 52-летний правонарушитель отказался общаться с правоохранителями, вел себя неадекватно, сделал несколько выстрелов в воздух и угрожал полиции. 

 

На просьбу отдать оружие – не реагировал, при этом закрылся в доме, где находился его пожилой отец.

Полиция решила привлечь спецподразделение КОРД. Во время штурма дома, мужчина начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцах, в результате чего четыре человека получили ранения.

В конце концов вооруженного мужчину удалось задержать. У него изъяли охотничье ружье и пистолет, их направили на экспертизу.

 

Угрозы жизни раненых полицейских нет.

Правонарушитель при задержании также получил ранение. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.  

Украинская правда

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Темы: полицияВинницкая область
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