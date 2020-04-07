Венедиктова о деле Шеремета: Не надо было делать такой громкий брифинг

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета через два месяца будет результат, который может понравиться не всем, по ее мнению, не надо было силовикам давать громкий брифинг по делу, потому что это испортило восприятие общества.

Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - увидим.

Вы же знаете: "точка зрения определяется местом сидения". Поэтому, что бы я сейчас не говорила, оно будет не на руку ни адвокатам, ни прокурорам в суде. Это может быть расценено в суде как влияние и ангажированность, я не буду делать таких выводов.

Я знаю, какой риторики от меня ожидает общество в этом деле. Но я оставлю дело людям, которые должны его закончить - конкретным прокурорам, конкретным судьям. Адвокаты сделают свое дело. Это нормально и цивилизованно, давайте быть профессионалами".

Детали: По ее словам, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка, когда выходил на брифинг по делу Шеремета, видимо, имел "какие-то идеи, был уверен в своих действиях", но Венедиктова не хотела бы это комментировать, потому что это не честно по отношению к Рябошапке: "Все, что я буду сейчас говорить, может быть камнем в его город".

Сам Рябошапка недавно тоже критиковал Венедиктову.

Она рассказала, что в деле продлили сроки досудебного расследования на два месяца (до 12 июня), поэтому через два месяца уже можно будет ожидать результата.

Генпрокурор заявила, что в деле убийства Шеремета "виден конец": "Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, или не понравится. Но это уже будет результат".

Также она добавила, что прокурора, подписавшего подозрение, уволили. Венедиктова отметила, что дело очень сложное.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория: