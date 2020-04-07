В Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса

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Вторник, 7 апреля 2020, 13:31

В Испании зарегистрировано 743 случая смерти от коронавируса в течение 24 часов, после четырех дней снижения количество вновь увеличилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

За последние сутки зафиксировано около 5000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 140 510 человек. Общее количество умерших увеличилось до 13 798.

Также сообщается, что 43 208 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 000 человек и в Каталонии - более 28 000 человек.

Ведущее испанское издание El Pais отмечает, что по вторникам всегда наблюдается искусственный подъем уровня смертности, так как за понедельник накапливаются сообщения, которые не были переданы в выходные дни.

Правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

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Темы: Испания коронавирус Covid-2019


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