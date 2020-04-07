Полиция проверила, кто повредил выставку музея Революции Достоинства в Киеве

4738 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 13:34

Правоохранители после проведенной проверки заявили, что экспозицию выставки Национального музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве никто не портил, а повреждена она была ветром.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденные ветром".

Детали: В полиции добавили, что с соответствующими заявлениями о повреждении выставки администрация музея в полицию не обращалась.

Что было раньше: 6 апреля на странице Национального музея Революции Достоинства в Facebook появилось сообщение, что в ночь на 6 апреля неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных" на площади Независимости в Киеве посвященную борьбе Украинской за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Было повреждено несколько плакатов.

Сообщалось, что музей подготовил заявление в полицию.

Темы: музеи Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве 6 апреля 2020, 16:37
США вернули Украине картину Гудро, украденную нацистами в 1943 году 20 февраля 2020, 15:49
Суд восстановил Ройтбурда в должности директора музея 10 февраля 2020, 15:01
Все новости
Главные новости
Заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляци: за отказ - штраф
7 апреля. No time to die: В России более тысячи инфицированных за день, Китай отчитывается об отсутствии смертей, Дания смягчает карантин
В ВСУ первая смерть от COVID-19
"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок
Все новости
психология

Психологическое сопровождение во время карантина: для украинцев создали бесплатный ресурс

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів