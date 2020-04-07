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Полиция проверила, кто повредил выставку музея Революции Достоинства в Киеве

Вторник, 7 апреля 2020, 13:34
Полиция проверила, кто повредил выставку музея Революции Достоинства в Киеве

Правоохранители после проведенной проверки заявили, что экспозицию выставки Национального музея Революции Достоинства на площади Независимости в Киеве никто не портил, а повреждена она была ветром.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденные ветром".

Детали: В полиции добавили, что с соответствующими заявлениями о повреждении выставки администрация музея в полицию не обращалась.

Что было раньше: 6 апреля на странице Национального музея Революции Достоинства в Facebook появилось сообщение, что в ночь на 6 апреля неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных" на площади Независимости в Киеве посвященную борьбе Украинской за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Было повреждено несколько плакатов.

Сообщалось, что музей подготовил заявление в полицию.

Темы: музеиКиев
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