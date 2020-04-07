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Среди больных коронавирусом в Кировоградской области – 21 медик

Вторник, 7 апреля 2020, 13:42
Среди больных коронавирусом в Кировоградской области – 21 медик

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, из которых 1 летальный, среди больных - 21 медик.

Источник: председатель областной государственной администрации Андрей Балонь, которого цитирует пресс-служба ОГА

Прямая речь: "COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из с. Марьевка Компаниевского района, 1 человека из с .Палиивка Маловысковского района и 1 человека из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении".

Детали: Среди больных коронавирусом есть и медики. Речь идет о 18 работниках областного госпиталя и трех работниках областной больницы.

Всего на Кировоградщине 23 человека, больных COVID-19, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии по причинам, не связанным непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.

Напомним: По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Кировоградская область
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