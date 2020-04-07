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В Израиле на Песах будет комендантский час

Вторник, 7 апреля 2020, 14:11
В Израиле на Песах будет комендантский час

В Израиле на время празднования иудейского праздника Песах с 7 по 10 апреля запретили междугородние поездки и ввели комендантский час, чтобы предотвратить еще большее распространение болезни COVID-19.

Источник: "The Times of Israel", "Укринформ"

Детали: Израильское правительство во вторник утвердило ограничения, анонсированные накануне премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но с некоторыми поправками.

Кабинет министров утвердил общегосударственное "закрытие" (lockdown), запретив израильтянам покидать общины, в которых они живут, с 7 вечера вторника до 6 утра пятницы.

Правительство Израиля также утвердило комендантский час с 15:00 среды до 06:00 утра четверга: в это время израильтяне вообще не смогут покинуть свои дома.

Магазины будут работать до комендантского часа, общественный транспорт будет остановлен с 8 вечера вторника до утра пятницы

В среду вечером по иудейскому календарю наступит Песах, одной из главных традиций которого является трапеза (седер).

Согласно сообщениям, комендантский час не будет распространяться на арабские города, где Песах не празднуют.

Блокировка в связи с праздником ужесточит действующие директивы: израильтянам уже запрещено уходить дальше 100 метров от своих домов (исключения сделаны для работы и покупок предметов первой необходимости).

6 апреля премьер Израиля напомнил, что вспышка эпидемии COVID-19 в стране пришлась на празднование праздника Пурим, который в 2020 году отмечался с вечера 9-го по вечер 10 марта.

Прямая речь Нетаньяху: "Мы видели, что произошло месяц назад. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны проводить праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома".

Справка: По данным центра Джона Хопкинса, в Израиле порядка 9 тысяч человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19, умерли от осложнений коронавируса 59 человек, вылечились – почти 700 человек.

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Темы: Израилькарантинкоронавирус
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