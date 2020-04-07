В правительстве Британии самоизолировался еще один министр
Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув самоизолировался, поскольку один из членов его семьи имеет симптомы коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сообщил в своем Twitter.
"В соответствии с рекомендациями, я изолируюсь дома после того, как у одного из членов моей семьи в воскресенье начали проявляться легкие симптомы коронавируса", - написал министр.
Он подчеркнул, что продолжит работать в обычном режиме, а симптомов вируса у него нет.
Напомним, британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.
Премьер попросил главу МИД Доминика Рааба приступить к исполнению обязанностей главы правительства "там, где это нужно".
Сообщение об ухудшении состояния премьера появилось на фоне улучшения общей статистики Великобритании: смертей существенно меньше, чем в предыдущие два дня.
Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и главный врач страны ранее заразились коронавирусом, но уже вернулись к работе.