В правительстве Британии самоизолировался еще один министр

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Вторник, 7 апреля 2020, 14:12

Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув самоизолировался, поскольку один из членов его семьи имеет симптомы коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сообщил в своем Twitter.

"В соответствии с рекомендациями, я изолируюсь дома после того, как у одного из членов моей семьи в воскресенье начали проявляться легкие симптомы коронавируса", - написал министр.

Он подчеркнул, что продолжит работать в обычном режиме, а симптомов вируса у него нет.

Напомним, британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.

Премьер попросил главу МИД Доминика Рааба приступить к исполнению обязанностей главы правительства "там, где это нужно".

Сообщение об ухудшении состояния премьера появилось на фоне улучшения общей статистики Великобритании: смертей существенно меньше, чем в предыдущие два дня.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и главный врач страны ранее заразились коронавирусом, но уже вернулись к работе.

Темы: Британия коронавирус


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