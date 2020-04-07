Культурист, который напал на журналистов, будет сидеть под домашним арестом до июня

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Вторник, 7 апреля 2020, 14:13

Мужчину, который 2 апреля напал на съемочную группу телеканала "ZIK" на спортплощадке Гидропарка, отправили под домашний арест до 3 июня.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала "ZIK" 2 апреля на Гидропарке".

Детали: Теперь мужчина должен сидеть под арестом дома до 3 июня 2020 года включительно.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

При этом карантинные мероприятия и состояние чрезвычайной ситуации в Украине продлятся предварительно до 24 апреля.

По словам премьера, в конце апреля некоторые карантинные меры для трудоспособного населения начнут отменять.

Предыстория:

  • 2 апреля на территории столичного Гидропарка на съемочные группы телеканалов "ZIK" и "Эспрессо" напали культуристы во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина.
  • На следующий день полиция задержала нападавшего на журналистов "ZIKа". Им оказался 55-летний житель Броваров.

Украинская правда
Темы: полиция Киев нападение СМИ


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