В Италии от коронавируса умерла почти сотня врачей

В Италии число умерших от коронавируса среди врачей приближается к сотне.

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда".

Во вторник стало известно о смерти еще пятерых медиков. Таким образом общее количество жертв возросло до 94.

Кроме того, Национальная федерация медицинских сестер Италии обнародовала данные о больных и погибших сотрудниках. С начала эпидемии 6 549 медсестер заразились и 26 умерли.

Напомним, Украина решила отправить в Италию бригаду медиков для помощи в борьбе с пандемией.

В понедельник в Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных с коронавирусом за сутки.

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