В Италии от коронавируса умерла почти сотня врачей

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Вторник, 7 апреля 2020, 14:28

В Италии число умерших от коронавируса среди врачей приближается к сотне.

Дополняется…

Темы: Италия коронавирус жертвы


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