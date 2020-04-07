Любовь
В Италии от коронавируса умерла почти сотня врачей
2135 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 14:28
В Италии число умерших от коронавируса среди врачей приближается к сотне.
Дополняется…
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Темы: Италия коронавирус жертвы
powered by lun.ua
Материалы по теме
В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом 6 апреля 2020, 20:31
Италия разрешила Ryanair запустит рейсы из Украины 6 апреля 2020, 11:40
104-летняя итальянка стала самым пожилым человеком в мире, одолевшим коронавирус 6 апреля 2020, 11:08
Все новости
©2000-2020, Украинская правда. Использование материалов разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на «Украинскую правду» не ниже третьего абзаца.
Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в любом виде строго запрещено
Основатель проекта: Георгий Гонгадзе
Главный редактор: Севгиль Мусаева
Редактор-основатель: Алена Притула
E-mail редакції: editor@pravda.com.ua
Webmaster: webmaster@pravda.com.ua
Подпишитесь на наши уведомления!