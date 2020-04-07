В Италии от коронавируса умерла почти сотня врачей
Вторник, 7 апреля 2020, 14:28
В Италии число умерших от коронавируса среди врачей приближается к сотне.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда".
Во вторник стало известно о смерти еще пятерых медиков. Таким образом общее количество жертв возросло до 94.
Кроме того, Национальная федерация медицинских сестер Италии обнародовала данные о больных и погибших сотрудниках. С начала эпидемии 6 549 медсестер заразились и 26 умерли.
Напомним, Украина решила отправить в Италию бригаду медиков для помощи в борьбе с пандемией.
В понедельник в Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных с коронавирусом за сутки.
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