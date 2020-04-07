ВОЗ призвала страны не ослаблять карантинные меры слишком рано

Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано.

Источник: официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Одно из самого важного – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции.

Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно с осложнениями".

Детали: Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса.

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