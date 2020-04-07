Данные об обеспеченности больниц выложат онлайн, лаборатории проверят – ОП

Вскоре в открытом доступе появятся отчеты всех больниц об их обеспечении средствами защиты, медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом и работниками.

Источник: пресс служба президента по результатам ежедневного отчета правительства и ведомств, привлеченных к борьбе с распространением COVID-19, который заслушал Владимир Зеленский

Детали: Сейчас такая платформа финализируется, затем данные от каждого медучреждения проверят волонтеры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы".

В то же время, вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий для выявления коронавируса.

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.

Он настаивает, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от него.

Прямая речь президента: "Каждый день по разным каналам – и по телевидению, и в соцсетях – вы должны без устали давать рекомендации на счет превентивных мер, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стареньких, с хроническими болезнями и других".

Прямая речь руководителя Офиса президента Андрея Ермака: "Уже сегодня большой праздник – Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церкви. Надо еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и засвоих близких и людях вокруг. Надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно".